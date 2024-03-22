В Александрове в результате пожара спасателями МЧС эвакуировано 14 человек, из них 1 ребенок 21...

В Александрове в результате пожара спасателями МЧС эвакуировано 14 человек, из них 1 ребенок21 марта 2024 года в городе Александрове на улице Красный переулок произошел пожар в многоквартирном жилом доме. По предварительной информации произошло возгорание в квартире, на площади 2 квадратных метра.Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, погибших и пострадавших нет. Сотрудники МЧС эвакуировали 14 человек, в том числе одного ребенка.К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 12 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области