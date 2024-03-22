В центре классической музыки города Владимира продолжается церемония прощания с маэстро Артёмом...

В центре классической музыки города Владимира продолжается церемония прощания с маэстро Артёмом Маркиным.В центре классической музыки города Владимира в эти минуты продолжается церемония прощания с маэстро Артёмом Маркиным, заслуженным артистом Российской Федерации, главным дирижером владимирского губернаторского симфонического оркестра, выдающимся деятелем культуры Владимирской области.Проводить маэстро в последний путь пришли сотни и сотни людей. Память Артёма Эдуардовича почтил губернатор Александр Авдеев, представители правительства региона, Законодательного Собрания Владимирской области, коллеги, поклонники масштабного таланта Артёма Маркина. На сцене Центра классической музыки проходит концерт его памяти.Звучат любимые произведения маэстро. Дирижирует оркестром дочь Артёма Эдуардовича - Василиса Маркина. Она продолжает музыкальную династию.Ведёт траурную церемонию Артём Варгафтик - музыковед, теле и радиоведущий, большой друг Владимирского губернаторского симфонического оркестра.Фото: Мария Платанюк, ГТРК «Владимир»