В эту субботу, 23 марта, в Гусь-Хрустальном районе состоится Красноэховский классический лыжный марафон, сообщили в правительстве области. Жителей и гостей региона приглашают принять

В эту субботу, 23 марта, в Гусь-Хрустальном районе состоится Красноэховский классический лыжный марафон, сообщили в правительстве области. Жителей и гостей региона приглашают принять участие в закрытии зимнего сезона. На лыжню выйдут представители разных регионов страны. Участники на выбор смогут преодолеть следующие дистанции: 5, 17 и 34 км, стилье езды – классический. Первый старт – в