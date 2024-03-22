Обрушение строящегося ТЦ по адресу ул. Веденеева д. 22, произошло сегодня, 22 марта. О случившемся сообщили в областной прокуратуре. Как объяснили в надзорном ведомстве, в здании отвалились

Обрушение строящегося ТЦ по адресу ул. Веденеева д. 22, произошло сегодня, 22 марта. О случившемся сообщили в областной прокуратуре. Как объяснили в надзорном ведомстве, в здании отвалились стеновые панели, а произошло это из-за деформации алюминиевых конструкций. К счастью, никто не пострадал. Установлено, что разрешение на строительство этого торгового центра было выдано в июне 2022 года