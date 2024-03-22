Центральная городская больница города Коврова задолжала 40 предпринимателям более 25 миллионов рублей.

Центральная городская больница Коврова задолжала поставщикам более 25 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.По результам проверки установлено, что ГБУЗ ВО «Центральная городская больница города Коврова» заключила контракты с 40 предпринимателями, поставляющих лекарственные препараты, медицинские расходники, охрану и др. Несмотря на выполнение обязательств, поставщики не получили оплату в установленный срок.Главврачу больницы вынесено представление, после рассмотрения которого задолженность была выплачена в полном размере.