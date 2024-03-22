Аварийно-спасательный автомобиль выйдет на дежурство после регистрации.

Городской спасательный отряд города Коврова получил новый аварийно-спасательный автомобиль. Об этом в своём блоге рассказал спасатель Михаил Быков.Автомобиль укомплектован усиленным бампером, лебёдкой. В машине имеются гидравлический инструмент, использующийся при ДТП и разборе завалов, бензорез, световая пушка для освещения места работы и другое оборудование.Автомобиль выйдет на боевое дежурство после оформления страховки и регистрации.