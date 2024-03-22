В Коврове завершено расследование в отношении местного жителя, наехавшего на полицейского.
Мужчина...
В Коврове завершено расследование в отношении местного жителя, наехавшего на полицейского.
Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
ЧП произошло в сентябре прошлого года в районе деревни Погост под Ковровом.
Сотрудники ГИБДД потребовали от сорокалетнего водителя остановиться, но тот только поддал газу. Полицейские решили перегородить ему дорогу.
В итоге один из патрульных попал в больницу с травмой ноги, а нарушитель скрылся. Но ненадолго. Его выследили и задержали.
Выяснилось, что ранее он был лишен прав на полтора года за нетрезвое вождение.