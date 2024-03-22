Работы по капитальному ремонту и техническому оснащению провели в нескольких музеях региона.

В минувшем году у жителей и гостей Владимирской области большой интерес вызывал деятельность музеев региона. За год государственные и муниципальные музеи посетили около 20 млн человек.Капитальный ремонт провели в Вязниковском историко-художественном, Мстёрском художественном и Краеведческом музее Покровского района. Также Гороховецкий историко-архитектурный, Мстёрский художественный и Мемориальный дом-музей усадьба Н.Е. Жуковского получили техническое оснащение. Работы выполнялись с помощью средств из федерального бюджета и нацпроекта.Кроме того, как сообщила министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина, основной фонд музейный предметов пополнился на три тысячи, в него входит 320 тыс единиц хранения. Научно-вспомогательный фонд обогатился на 1001 предмет и составил практически 105 тыс единиц хранения. В Государственном каталоге Музейного фонда России, информационной системе учёта музейных предметов, зарегистрировано более 188 тыс утверждённых записей.