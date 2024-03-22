В Петушинском районе председателю СНТ грозит реальный срок за кражу двух миллионов рублей В...

В Петушинском районе председателю СНТ грозит реальный срок за кражу двух миллионов рублейВ отношении бывшего председателя правления СНТ «Мечта 1» в Петушинском районе утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в присвоении, совершенном лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в 2012 году обвиняемый, занимающий должность председателя, предложил членам СНТ «Мечта 1» провести на территории товарищества газопровод."За три последующие года на указанную цель им были собраны денежные средства на общую сумму почти 2 млн рублей которые он, воспользовавшись доверительным к себе отношением, присвоил, распорядившись ими по своему усмотрению", - пояснили в надзорном ведомстве.Строительство газопровода обвиняемы так не организовал и в течение нескольких лет "кормил" садоводов лишь обещаниями.Осенью 2023 года после принятия прокуратурой района мер, направленных на активизацию расследования уголовного дела, обвиняемый попытался скрыться, был объявлен в розыск и задержан в январе 2024 года.Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: freepik.com