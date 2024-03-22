Мужчина собирал деньги с членов товарищества на строительство газопровода.

Бывший председатель СНТ «Мечта 1» предстанет перед судом за присвоение, совершенное лицом с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.В 2012 году мужчина предложил членам СНТ провести газопровод в товарищество и за последующие три года собрал на указанную цель почти 2 млн рублей. Обвиняемый присвоил деньги себе, воспользовавшись ими по собственному усмотрению. Строительство газопровода так и не началось.Осенью минувшего года злоумышленник попытался скрыться, однако его объявили в розыск и задержали в январе 2024 года. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.