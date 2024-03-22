В Суздале проходит двадцать девятый фестиваль анимационного кино. На церемонии открытия побывала...

В Суздале проходит двадцать девятый фестиваль анимационного кино.На церемонии открытия побывала наш корреспондент Полина Лаптева.В Суздале стартовал 29 фестиваль анимационного кино. Тема мультмарафона этого года - " Город мастеров". В городе, отмечающем в этом году свое тысячелетие, фестиваль отражает ценности столетий и позволяет объединить лучших в своем ремесле мастеров.Полина Лаптева:- В зале аншлаг. Увлеченные зрители и мультипликаторы: восходящие таланты и ветераны встречают открытие долгожданного фестиваля. Интерес к отечественной мультипликации растет с каждым годом. В этот раз на Суздальфесте было зарегистрировано рекордное количество заявок - 430.Константин Мирошник, художник, режиссер, автор анимационного кино "Старая старая сказка":- Все люди равны - они одинаковые. Но душа, радость, печаль, горе у всех одинаковое. Вот об этом мультфильм.На фестивале покажут работы крупнейших российских мультстудий и независимых авторов.Зрители увидят 109 работ в рамках конкурсной программы: 5 полнометражных картин, 27 короткометражек, 14 сериалов, 28 студенческий работ, 9 фильмов - дебютов, 26 работ в категории прикладной анимации.Среди авторов Александр Бруньковский. Вдохновленный новеллой Тонино Гуэра, он создал метафорическую философскую драму.Александр Бруньковский, режиссер, сценарист, художник, автор анимационного кино "Расцветшая зима":- Это история о том, что иногда в сложной ситуации (жизненной) нужно поступить мудро. Может быть расстаться, отпустить друг друга... для того, чтобы, так скажем, любовь... все же осталась...За лучший полнометражный фильм будут бороться картины "Барбоскины TEAM", "Иван Царевич и Серый волк 5", "Три кота и море приключений", "Яга и книга заклинаний", а также "Альмандар".Сергей Киатров, режиссер анимационного фильма "Альмандар" (объединение "Татармульфильм"):- Эта история про то, как в небесной канцелярии произошла ошибка, и человек стал бессмертным. И теперь менеджер небесной канцелярии должен уговорить старика подписать документ, чтобы уйти на тот свет. Хочется веселого и интересного кино, которое бы любили, от которого бы фанатели!А это проект "Дракошия" для совсем юных телезрителей.Дарья Ильина исполнительный продюсер анимационного проекта "Дракошия"(студия "ЯРКО"):- Дракоша - это маленькая волшебная облачная страна, в которой живут дракоша Тоша и другие. Они живут в волшебной стране, учатся понимать как делать, а как лучше не делать.На фестивале будет и обширная внеконкурсная программа. Две экспертные комиссии будут оценивать работы авторской и коммерческой анимации.Лариса Преториус, продюссер, председатель комиссии жюри Суздальфеста:- Нужно находить свежие сюжеты, новые истории и их преподносить. Есть взгляд взрослого человека и есть взгляд ребенка. Они будут отдавать голос за ту или иную работу анимационную. И это очень интересно.Фокус внимания в этом году на образовании в сфере анимации и подготовке кадров. На площадке фестиваля пройдет самопрезентация анимационных киношкол. Для осмысления новых тенденций в искусстве и обмена опытом будут организованы несколько дискуссионных площадок. Гости смогут познакомиться с мэтрами отечественной анимации. Среди которых Игорь Ковалев, Константин БронзИт и Юрий Норштейн.Ассоциация детских студий представит первый в стране справочник детской мультипликации.Александр Герасимов, директор 29-го открытого фестиваля анимационного кино в Суздале:- Все, что делается хорошо и профессионально, в любой отрасли, в любом деле - это и есть – мастерство. Если есть талантливый человек, если у него есть желание и способность развиваться в плане технологическом, то он будет выдавать шедевры при помощи любых технических средств.В рамках фестиваля так же пройдет традиционная акция - "Открытая премьера". Зрители смогут отдать свой голос за лучший по их мнению фильм на на портале "SUZDALFEST.ONLINE".Для показов в этом году задействовано более 500 площадок по всей стране, во Владимирской области их 70. По итогам зрительских симпатий будут отобраны лучшие. Победителей назовут 24 марта.Присоединяйтесь к просмотру!Полина Лаптева, Андрей Беляков “Вести - Владимир”