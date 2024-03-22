Движение ограничат от перекрёстка улицы Ленина с улицей Энгельса до перекрёстка переулка Садовый с улицей Энгельса.

С 25 марта в Суздале ограничат движение по улице Энгельса. Как сообщает администрация города, причиной стала замена асфальта.Движение ограничат от перекрёстка улицы Ленина с улицей Энгельса до перекрёстка переулка Садовый с улицей Энгельса. Для перекрытия дороги будут установлены бетонные ограждения.Проехать к Суздальской поликлинике и Суздальскому районному суду можно будет через улицу Красная площадь с пониженной скоростью движения. А объехать участок можно будет по улицам Ленина, Гоголя, Садовая, Нетёка.