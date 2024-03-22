Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.

В зону СВО из Владимира прибыли кровати, матрасы и пастельные принадлежности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства.«Пять тонн необходимого груза получил прифронтовой госпиталь, где проходят реабилитацию раненные бойцы. Заявка была получена Правительством области от медицинского подразделения и оперативно отработана совместно с благотворителями и волонтерами нашей области», – пишут представители региона.Гуманитарный конвой сопровождал наш земляк, который возвращался к месту службы. Согласовал это начальник управления по работе с обращениями граждан. А помогали в формировании гуманитарного груза такие компании, как «Строй-Потенциал», а также магазины «АвтоДом», «АвтоГлобус» и благотворительный фонд «Близкие люди».«Спасибо всем, кто не остается в стороне и помогает нашим землякам-контрактникам!» – пишут в заключение сотрудники пресс-службы.