Ксения Собчак всегда вызывала разные чувства у публики. Некоторые восхищаются ее журналистскими работами, в то время как другие критикуют подход звезды.

Ксения Собчак всегда вызывала разные чувства у публики. Некоторые восхищаются ее журналистскими работами, в то время как другие критикуют подход звезды.Актриса Татьяна Васильева выразила свое недовольство по поводу поведения и стиля ведения программ Ксении Собчак. 77-летняя актриса отметила, что она была гостем в передачах Ксении Собчак и услышала, как она общается с людьми — высокомерно и пренебрежительно.Татьяна Васильева посетовала на то, как журналистка общается с окружающими. Артистка также указала на ее недружелюбное отношение к людям. Актриса также упомянула о предложении принять участие в шоу ведущей, за что ей предлагали хорошее вознаграждение, но она отказалась.Васильева подчеркнула, что не понимает мотивов и действий Собчак, и выразила свое негодование по поводу ее поведения и стиля работы. Подобные высказывания актрисы в очередной раз доказывает, что отношение к деятельности и личности Ксении Собчак в обществе крайне неоднозначное.Ранее Васильева стала гостьей передачи "Сегодня вечером", которую ведет Николай Цискаридзе. Несмотря на то, что выпуск был посвящен оперной певице Марии Каллас, Татьяна Васильева решила поделиться необычными фактами о себе. Оказалось, что в школьные годы знаменитость испытывала страсть к досугу с незнакомцами.