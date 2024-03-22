Владимиро-Суздальский музей-заповедник делает ставку на школьный туризм. Об этом ходе заседания Совета по культуре и искусству при Губернаторе области рассказала руководитель

Владимиро-Суздальский музей-заповедник делает ставку на школьный туризм. Об этом ходе заседания Совета по культуре и искусству при Губернаторе области рассказала руководитель федерального учреждения. По словам Екатерины Проничевой, музей намерен вести работу по увеличению доли школьников в общем туристическом потоке. Екатерина Проничева, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Мы понимаем, что и этот год – 1000-летия Суздаля, празднования,