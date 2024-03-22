Во Владимире 22 марта без отопления временно останутся 22 жилых дома В связи с необходимостью...

Во Владимире 22 марта без отопления временно останутся 22 жилых домаВ связи с необходимостью ремонта магистральной тепловой сети 22.03.2024 с 09:00 до 20:00 будет прекращена поставка тепла по следующим адресам:ул. Восточная 80, 80А, 80Б;ул. Суворова 6А,8;Суздальский пр-т 3,5,7;ул. Юбилейная 14, 16А, 16Б, 18, 18А, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34.Филиал «Владимирский» ПАО «Т Плюс» приносит жителям извинения за доставленные неудобстваФото: freepik.com