Установку бронзовой скульптуры Александра Сергеевича Пушкина обсудили на совещании в мэрии. Встреча прошла 21 марта во всемирный День поэзии. Памятником будет заниматься владимирский

Установку бронзовой скульптуры Александра Сергеевича Пушкина обсудили на совещании в мэрии. Встреча прошла 21 марта во всемирный День поэзии. Памятником будет заниматься владимирский скульптор Игорь Черноглазов. Напомним, установку скульптуры великого поэта владимирцы ждут уже давно. Появление памятника в центре города власти анонсировали еще в 2011 году. Тогда в Пушкинском сквере открыли закладной камень. И вот,