Проводили в последний путь. Во Владимире простились с главным дирижером губернаторского симфонического оркестра Артемом Маркиным. Гражданская панихида прошла в Центре классической

Проводили в последний путь. Во Владимире простились с главным дирижером губернаторского симфонического оркестра Артемом Маркиным. Гражданская панихида прошла в Центре классической музыки. В церемонии прощания принимал участие и симфонический оркестр под руководством дочки Артема Эдуардовича – Василисы Маркиной. Своего дирижера артисты проводили музыкой Глазунова, Мясковского и Рахманинова. В зале Центра классической музыки собрались не только