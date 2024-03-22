Протяжённость ремонтируемого участка составляет 1350 км.

Участок улицы Горького от ВлГУ до мэрии протяжённостью 1350 км отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе минтранса области.Подрядчик уложит асфальтобетонное покрытие, обустроит пешеходный переход и отремонтирует тротуар. Работы планируют провести до 1 августа текущего года.Улица Горького соединяется с федеральной трассой Р-132 и обеспечивает выезд из города в сторону Юрьев-Польского района. Также с улицей Горького связаны улицы Тракторная, Мира, Октябрьский проспект, Проспект Строителей, Лакина, Куйбышева и Лыбедская магистраль.