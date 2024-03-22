Медицинское стекло, термополированное стекло, а также закаленное стекло с низким содержанием железа для солнечных панелей начнут изготавливать во Владимирской области. Об этом рассказал

Медицинское стекло, термополированное стекло, а также закаленное стекло с низким содержанием железа для солнечных панелей начнут изготавливать во Владимирской области. Об этом рассказал Александр Авдеев в соцсетях. Для этого был подписан меморандум о сотрудничестве правительства области с китайским Научно-исследовательским институтом передовых стеклянных материалов компании CNBM. Производства могут появиться во Владимире и Гусь-Хрустальном. Прокомментируйте новость у