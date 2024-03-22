За неделю владимирцы перечислили мошенникам 16 миллионов рублей Только за одну неделю владимирцы...

За неделю владимирцы перечислили мошенникам 16 миллионов рублейТолько за одну неделю владимирцы добровольно отдали мошенникам 16 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по 33 региону.Всего полицейские зарегистрировали 51 преступление с применением современных айти-технологий. Например, один житель областного центра получил в мессенджере предложение о заработке с помощью торговой платформы. И лишился крупной суммы - в полтора миллиона рублей.Также два жителя Владимира перевели на "безопасный счет" почти три миллиона.В МВД напоминают о популярных схемах развода: когда мошенники представляются сотовыми операторами, банковскими работниками, лжеброкерами, мнимыми работодателями, которые требуют номер банковской карты.Также злоумышленники просят перевести оплату по фейковому куар-коду и заплатить за родственника, который, якобы, в беде.В очередной раз полицейские призывают: будьте внимательны и осторожны.Читайте также:Владимирцам представили топ-8 популярных схем мошенниковВ Муроме телефонные мошенники ограбили 94-летнюю местную жительницуВладимирцев предупредили о новом виде мошенничества