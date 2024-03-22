В Юрьев-Польском судили 60-летнего местного жителя, который выращивал коноплю для собственного использования. Как сообщили в прокуратуре, семена запрещенного растения мужчина заказал в

В Юрьев-Польском судили 60-летнего местного жителя, который выращивал коноплю для собственного использования. Как сообщили в прокуратуре, семена запрещенного растения мужчина заказал в интернете. В мае прошлого года фигурант посадил коноплю в поле подальше от дома. Летом он регулярно приходил туда и проверял, все ли с растениями хорошо. Когда конопля выросла, осужденный собрал урожай – он