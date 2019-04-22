Депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета Единой России Евгений Ревенко представил Пофамильный список Героев Советского союза и полных кавалеров Ордена славы – уроженцев Воронежской области. Издание было подготовлено в рамках региональной акции Герои малой родины.

Депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета "Единой России" Евгений Ревенко представил "Пофамильный список Героев Советского союза и полных кавалеров Ордена славы – уроженцев Воронежской области". Издание было подготовлено в рамках региональной акции "Герои малой родины".По мнению законодателя, такую работу необходимо провести вмасштабах всей страны. Ревенко отметил, что 75-летие Победы в ВеликойОтечественной войне – это прежде всего память о народном подвиге."У меня родилась идея организовать всероссийскую акцию"Герои малой Родины", в свете которой фраза "Никто не забыт, ничто не забыто"приобретет новое звучание", – сказал депутат.Ревенко отметил, что такая работа уже началась. ВВоронежской области по инициативе местного отделения Российскоговоенно-исторического общества подготовили пофамильный перечень Героев СССР иполных кавалеров ордена Славы среди военнослужащих, призванных из региона на фронт.Парламентарий поблагодарил сотрудников управления информацииМинобороны за предоставление архивных материалов. Полный список насчитывает 300фамилий, уточнил Ревенко. "Я передал губернатору Воронежской области,главе регионального оргкомитета по празднованию 75-летия Великой ПобедыАлександру Гусеву", – сказал парламентарий.Единоросс отметил, что ряд его коллег – депутатов Госдумыпохвалили идею. По словам законодателя, парламентарии намерены самостоятельнообратиться в военное ведомство и проделать подобную работу в своих субъектах.Акцию во всероссийском масштабе нужно разворачивать ужесейчас, уверен Ревенко. По его словам, "Герои малой Родины" -серьезная исследовательская и практическая работа. "К 75-летию Победы мыдолжны с уверенностью заявить о том, что никто не оказался обделенным вниманием,мы всех помним и эта память увековечена в каждом регионе", – заключил партиец.Напомним, ранее "Дни.ру" писали ов Пензе у Монумента воинской славы в День защитникаотечества. Члены общественного совета партийного проекта "ЕР""Историческая память" передали родственникам фронтовика солдатский котелок с двумя осколками, обнаруженный поисковиками.