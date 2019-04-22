В матче 33-го тура чемпионата Франции Пари Сен-Жермен, в ранге победителя первенства страны, на своем поле в Париже обыграл Монако со счетом 3:1. В составе монгасков единственный мяч забил российской полузащитник Александр Головин.

В матче 33-го тура чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен", в ранге победителя первенства страны, на своем поле в Париже обыграл "Монако" со счетом 3:1. В составе монгасков единственный мяч забил российской полузащитник Александр Головин.«После поражения всегда преобладают негативные эмоции. Понятно, что мы выходим на поле, чтобы побеждать, – приводит слова Головина "Чемпионат.com". – С другой стороны, сложно в чем-то упрекнуть наших игроков. Все боролись до конца, выложились без остатка".Головин заявил, что парижане оказались выше классом, а также прокомментировал свой гол: "мяч удачно отскочил ко мне, оставалось только точно пробить в угол".Напомним, в следующем туре чемпионата Франции "Пари Сен-Жермен" 30 апреля на выезде сыграет с "Монпелье", а "Монако" 1 мая встретится с командой "Ренн".