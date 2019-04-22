Прямо во время съемок Паулина Андреева совершила поступок, который никто от нее не ожидал. После всего произошедшего команда долго не могла справиться с нахлынувшими эмоциями.

Прямо во время съемок Паулина Андреева совершила поступок, который никто от нее не ожидал. После всего произошедшего команда долго не могла справиться с нахлынувшими эмоциями.На Первом канале выходит в эфир сериал "Лучше, чем люди", где главную роль – бота Арисы – сыграла одна из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа Паулина Андреева. В многосерийном фильме ярко показано, чем чревата роботизация мира.Актриса рассказала о картине: "В большинстве своем боты, населяющие сериал "Лучше, чем люди", призваны помогать людям – жить в семьях, работать в больницах. Это отдельная "нация". Интрига в том, что мой бот – исключительный. У Арисы установлены программы, которые создают ощущение, что она все понимает, чувствует, умеет бояться или переживать. А может, она и правда все это чувствует".Паулина Андреева работала с хореографом, учась не моргать, не дышать полной грудью. Актриса рассказала случай, который произошел во время съемок. "Была сцена, когда я стояла между персонажами Кирилла Кяро и Александра Кузнецова, которые выясняли отношения. Дубль длился три минуты: это невероятно долго, если ты не можешь вообще ничего – ни моргать, ни чесаться, ни двигаться. И вот я чихнула", – цитирует Паулину Андрееву . По словам актрисы, после этого съемочная группа еще долго не могла прийти в себя от эмоций – люди были "в истерике от смеха".При этом она призналась, что не хотела бы иметь робота-помощника. Актриса отметила, что побаивается настолько высоких технологий, ведь тогда у людей велик риск потерять контроль над ними. заключила: "Все технологии сегодняшнего дня – это и зависимость, и угроза, и опасность, и все это дело рук человека".