Продюсер стал героем шоу Comment Out, которое выходит на YouTube-канале Чикен Карри. Однако Иосиф Пригожин нечестно выполнил задание ведущего.

Продюсер стал героем шоу Comment Out, котороевыходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Однако ИосифПригожин нечестно выполнил задание ведущего.По правилам скандального шоу, продюсеру предложилизадание. Ему нужно было написать в Instagramкандидату на пост президента Украины (на момент записи выпуска – Прим. ред.) ВладимируЗеленскому оскорбительный комментарий."Если тебе еще нужен донор мозга, а я вижу, что нужен,подъезжай, я сбил на трассе оленя", – сообщение такого содержания Иосиф Пригожинписать шоумен отказался. Тогда ему, по правилам шоу, предстояло принять "наказание"– "Глубокая глотка". Ему нужно было съесть банан без рук за два глубоких укуса.Однако пошел на хитрость и съел банан вчетыре укуса, и то не до конца – причем, из рук ведущего. "Банан я съел, Володюне опустил", – констатировал довольный продюсер.Пользователи Сети раскритиковали за нечестнуюигру. "Пригожин ужасно неприятный тип, и никто емуглавное слово поперек не сказал. Хочет быть "в тренде", пусть играет поправилам… или он думает, что и в интернете будет диктовать свои условия?﻿", "Пригожин – скучный, неприятный человек. Единственный выпуск недосмотрел", "Пригожин испортил весь выпуск своим скептицизмом", -высказались пользователи Сети.