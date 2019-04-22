Продюсер стал героем шоу Comment Out, которое
выходит на YouTube-канале Чикен Карри. Однако Иосиф
Пригожин нечестно выполнил задание ведущего.
Продюсер стал героем шоу Comment Out, которое
выходит на YouTube-канале "Чикен Карри". Однако Иосиф
Пригожин нечестно выполнил задание ведущего.
По правилам скандального шоу, продюсеру предложили
задание. Ему нужно было написать в Instagram
кандидату на пост президента Украины (на момент записи выпуска – Прим. ред.) Владимиру
Зеленскому оскорбительный комментарий.
"Если тебе еще нужен донор мозга, а я вижу, что нужен,
подъезжай, я сбил на трассе оленя", – сообщение такого содержания Иосиф Пригожин
писать шоумен отказался. Тогда ему, по правилам шоу, предстояло принять "наказание"
– "Глубокая глотка". Ему нужно было съесть банан без рук за два глубоких укуса.
Однако пошел на хитрость и съел банан в
четыре укуса, и то не до конца – причем, из рук ведущего. "Банан я съел, Володю
не опустил", – констатировал довольный продюсер.
Пользователи Сети раскритиковали за нечестную
игру. "Пригожин ужасно неприятный тип, и никто ему
главное слово поперек не сказал. Хочет быть "в тренде", пусть играет по
правилам… или он думает, что и в интернете будет диктовать свои условия?", "Пригожин – скучный, неприятный человек. Единственный выпуск не
досмотрел", "Пригожин испортил весь выпуск своим скептицизмом", -
высказались пользователи Сети.