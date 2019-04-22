В финале плей-офф КХЛ ЦСКА в серии до четырех побед обыграл Авангард и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Главный тренер омской команды Боб Хартли поделился впечатлениями от противостояния с москвичами.

В финале плей-офф КХЛ ЦСКА в серии до четырех побед обыграл "Авангард" и впервые в истории завоевал Кубок Гагарина. Главный тренер омской команды Боб Хартли поделился впечатлениями от противостояния с москвичами."Очевидно, нужно несколько дней, чтобы эмоции ушли, – приводит слова Хартли пресс-служба КХЛ. – Мы понимаем против кого играли, я очень горд своей командой. Они бились, бились, и никогда не сдавались. Заключительная игра серии – это история всего нашего сезона. ЦСКА заслуживает уважения – невероятная хоккейная машина, у нее нет слабых мест".Наставника омичей поддержал капитан команды Евгений Медведев: "жалко, конечно, что уступили в финале, есть неприятный осадок. Нужно сделать правильные выводы, отрицательный опыт – самый лучший, нужно продолжать работать, все в наших руках".