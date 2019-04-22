Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Александр Волков заявил, что принимает вызов голландца Алистара Оверина, который накануне на турнире в Санкт-Петербурге одержал победу техническим нокаутом над Алексеем Олейником.

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе Александр Волков заявил, что принимает вызов голландца Алистара Оверина, который накануне на турнире в Санкт-Петербурге одержал победу техническим нокаутом над Алексеем Олейником."Оверим одержал победу в Санкт-Петербурге и вызвал меня на бой, – написал Волков в социальной сети Instagram. – Поздравляю его с победой, но я не увидел в этом бою от него чего-то нового и какой-то гениальной формы. С радостью встречусь с Алистаром в октагоне при первой возможности, и закончу начатое дело".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Alexander Volkov (@volkov_alex) 20 Апр 2019 в 11:30 PDTНапомним, что изначально на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге Оверим должен был драться именно с Волковым, но россиянин за несколько недель до поединка отказался от участия по медицинским показателям.