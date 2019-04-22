Владимир Зеленский лидирует на выборах президента с 73,18% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,49% избирателей. Обработаны уже более 90% протоколов. Результат Зеленского — это рекорд в истории Украины.

Последние данные о президентских выборах на Украине, где ЦИК уже обработал 90,25 процента протоколов. Во втором туре выборов Владимир Зеленский получил 73,18 процента голосов избирателей. Действующий президент страны Петр Порошенко отстал от своего соперника почти втрое, набрав всего 24,49 процента голосов. Явка во втором туре превысила 62 процента.По данным ЦИК, больше всего Владимира Зеленского поддержали в Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Высокий процент у него и в Киеве. За Зеленского там проголосовали более 60% избирателей, сообщает "Россия 24".На юге и востоке Петра Порошенко выбрал лишь каждый восьмой избиратель, а на западе перевес голосов в его пользу был зафиксирован только в одной Львовской области.Результат Зеленского — это рекорд в истории Украины. Ни один из украинских президентов еще не получал такой поддержки граждан страны. Раньше наибольшее количество голосов получил Леонид Кравчук на выборах 1991 года. За него тогда проголосовали 61,6 процента избирателей в первом туре, уточняет "Интерфакс".Лидер президентской гонки уже анонсировал победный тур по городам Украины и обещал представить свою новую команду в ближайшее время. Порошенко поражение признал и заверил, что даже введет соперника в курс государственных дел.По данным ЦИК и МВД, массовых нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано. По закону, официальные итоги выборов должны быть оглашены не позднее 1 мая. Новый президент Украины вступит в должность до 3 июня.