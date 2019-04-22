В субботнике участвовали коллективы почти 700 предприятий

В субботнике участвовали коллективы почти 700 предприятийВо Владимире прошёл общегородской субботник. 20 апреля на улицы областной столицы вышли более 20 тысячи владимирцев. Немало горожан проводили субботники во дворах своих домов.На общегородских пространствах наибольшее число участников работали в Патриаршем саду, на Соловьином пруду, в овраге за 2-ой школой, вдоль Пекинки, в «Дружбе», в скверах на улице Чайковского, у ДК молодёжи и во многих других точках областной столицы. Например, в сквере ДТЮ традиционно трудились депутаты.Сити-менеджер Владимира Андрей Шохин после объезда основных мест проведения субботника сообщил, что к обеду из города вывезли примерно 140 тонн мусора и упавших веток деревьев. В субботнике участвовали коллективы почти 700 предприятий, учреждений и организаций.Андрей Шохин заявил, что теперь самое главное — вывезти из Владимира весь собранный мусор, объём которого в ходе субботника составил 500-600 тонн.