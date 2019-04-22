Российский полузащитник испанской Валенсии Денис Черышев прошел предварительное обследование в связи с травмой правого колена, которую он получил в игре 32-го тура чемпионата Испании с Бетисом. У россиянина диагностировано растяжение.

Российский полузащитник испанской "Валенсии" Денис Черышев прошел предварительное обследование в связи с травмой правого колена, которую он получил в игре 32-го тура чемпионата Испании с "Бетисом". У россиянина диагностировано растяжение.Черышев избежал разрыва связок колена. Как сообщает официальный сайт "летучих мышей", в ближайшее время россиянину предстоит пройти более углубленное медообследование.Напомним, что "Валенсия" в гостях добилась победы над "Бетисом" со счетом 2:1. Черышев получил травму в первом тайме и был заменен на 38-й минуте матча.