Несмотря на свой солидный стаж работы на телевидении, ведущая Анфиса Чехова находит все новые способы, чтобы порадовать своих поклонников. В очередной раз подписчики ее страницы в Instagram пришли в восторг от ее снимка с отдыха.

Несмотря на свой солидный стаж работы на телевидении, ведущая Анфиса Чехова находит все новые способы, чтобы порадовать своих поклонников. В очередной раз подписчики ее страницы в Instagram пришли в восторг от ее снимка с отдыха.Еще со времен передачи "Секс с Анфисой Чеховой" зрители привыкли, что самой привлекательной и манящей частью тела ведущей является ее грудь. Однако сама она убедительно доказала, что на этом список ее достоинств не ограничивается.Пользователи Instagram пришли в настоящий восторг, когда увидели новый снимок Анфисы Чеховой с отдыха. В кадре она предстала спиной к зрителям в легком платье. При этом озорной ветер приподнял его так, что публика увидела пятую точку ведущей."Вы прекрасны! Эти строки нашли отклик в моей душе... ☺️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Ах... какие персики 🍑 торчат)))) 🤣 простите, не удержалась)", "Платьеце так удачно поднялось😏😁", "Шикарный кадр)", – не стали скрывать своих эмоций поклонники.