Впервые в истории Дельфийских игр начала работу номинация Защита персональных данных – она проводится в партнерстве с Роскомнадзором. Таким образом организаторы планируют повысить цифровую грамотность у широких слоев населения и выявить талантливых молодых специалистов информационной сферы.

Впервые в истории Дельфийских игр начала работу номинация "Защита персональных данных" – она проводится в партнерстве с Роскомнадзором. Таким образом организаторы планируют повысить цифровую грамотность у широких слоев населения и выявить талантливых молодых специалистов информационной сферы.Участники номинации разрабатывают информационно-публичный проект, направленный на воспитание культуры оборота персональных данных и сохранение неприкосновенности частной жизни в Интернете.Тема защиты персональных данных была рассмотрена также на проходящей в рамках Игр XIV международной конференции. Представители Роскомнадзора отметили, что рекомендации по защите персональных данных, по мнению иностранных специалистов, не имеют аналогов.Ключевые процессы Дельфийских игр управляются специально разработанной цифровой платформой "Аполлон" – она обеспечивает весь годовой цикл, от отборочных туров до награждения и сопровождения лауреатов. Частью платформы стала система обработки и защиты персональных данных оргкомитета игр, участников, жюри, волонтеров, членов делегаций и технического персонала.Торжественная церемония открытия XVIII молодежных Дельфийских игр России состоялась 20 апреля 2019 года.