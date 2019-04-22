Агния Осина почувствовала себя плохо – у нее поднялась
температура и появилась слабость. Врачи приняли решение госпитализировать 17-летнюю
девушку. Поклонники Агнии полагают, что причина плохого самочувствия – постоянный
стресс после смерти отца.
Агния Осина почувствовала себя плохо – у нее поднялась
температура и появилась слабость. Врачи приняли решение госпитализировать 17-летнюю
девушку. Поклонники Агнии полагают, что причина плохого самочувствия – постоянный
стресс после смерти отца.
– в Морозовской больнице. Врачи диагностировали
у нее острый тонзиллит. Ей ставят капельницы и делают уколы, которых девушка
панически боится.
"Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, но за минувшую
ночь и день в сумме мне прокапали уже штук пять. Не выхожу на связь, поскольку
тяжело держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая.
Аллергия, тонзиллит, температура 38 – совсем не ждала вас в конце апреля в
хорошую погоду", – жалуется поклонникам дочь скончавшегося Евгения Осина.
Агния Осина сопроводила пост в Instagram снимком из больничной палаты.
Поклонники желают девушке скорейшего выздоровления. Как долго 17-летняя певица
пробудет под наблюдением врачей – пока неизвестно.
Напомним, после смерти отца
– Евгения Осина – Агния решила пойти по его стопам и заняться музыкой. Помощь
ей обещал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. уже
несколько раз выступала на творческих вечерах под псевдонимом Миласлава.
Проблемы со здоровьем могли возникнуть у из-за
постоянного стресса, полагают поклонники. После смерти Евгения Осина права на
его наследство предъявила 12-летняя Настя Годунова – она считает себя
внебрачной дочерью артиста. Агния старается не комментировать эти проблемы, тем
временем споры о недвижимости и счетах музыканта продолжаются, пишет StarHit.