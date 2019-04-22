Агния Осина почувствовала себя плохо – у нее поднялась температура и появилась слабость. Врачи приняли решение госпитализировать 17-летнюю девушку. Поклонники Агнии полагают, что причина плохого самочувствия – постоянный стресс после смерти отца.

Агния Осина почувствовала себя плохо – у нее подняласьтемпература и появилась слабость. Врачи приняли решение госпитализировать 17-летнююдевушку. Поклонники Агнии полагают, что причина плохого самочувствия – постоянныйстресс после смерти отца.– в Морозовской больнице. Врачи диагностировалиу нее острый тонзиллит. Ей ставят капельницы и делают уколы, которых девушкапанически боится."Я дико боюсь уколов, крови, капельниц, но за минувшуюночь и день в сумме мне прокапали уже штук пять. Не выхожу на связь, посколькутяжело держать телефон в одной руке и думать, как бы не отвалилась вторая.Аллергия, тонзиллит, температура 38 – совсем не ждала вас в конце апреля вхорошую погоду", – жалуется поклонникам дочь скончавшегося Евгения Осина.Агния Осина сопроводила пост в Instagram снимком из больничной палаты.Поклонники желают девушке скорейшего выздоровления. Как долго 17-летняя певицапробудет под наблюдением врачей – пока неизвестно.Напомним, после смерти отца– Евгения Осина – Агния решила пойти по его стопам и заняться музыкой. Помощьей обещал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. уженесколько раз выступала на творческих вечерах под псевдонимом Миласлава.Проблемы со здоровьем могли возникнуть у из-запостоянного стресса, полагают поклонники. После смерти Евгения Осина права наего наследство предъявила 12-летняя Настя Годунова – она считает себявнебрачной дочерью артиста. Агния старается не комментировать эти проблемы, темвременем споры о недвижимости и счетах музыканта продолжаются, пишет StarHit.