Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что, когда узнала о планах супруга идти в политику, поинтересовалась, не сошел ли он с ума, но отговаривать было бесполезно.

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена сообщила, что, когда узнала о планах супруга идти в политику, поинтересовалась, не сошел ли он с ума, но отговаривать было бесполезно.Как передает РИА Новости, об этом будущая первая леди Украины рассказала в интервью Би-би-си.Зеленская отметила, что когда осознала, что муж действительно понимает, что собирается делать, то успокоилась и начала помогать. По ее словам, ее супруг принимает решения самостоятельно и отговаривать его бесполезно.Она также опровергла обвинения в связях с олигархическими кругами, подчеркнув, что сотрудничество с телеканалом "1+1", принадлежащим украинскому олигарху Игорю Коломойскому, является рабочими бизнес-связями.По итогам второго тура выборов президента Украины, который состоялся 21 апреля, Владимир Зеленский одержал победу, набрав более 73% голосов и победив действующего главу государства Петра Порошенко, за которого отдали голоса более 24% избирателей.