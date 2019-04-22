Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил о переносе боя турнира «Битва на Волге 12» в Самаре, где он должен был подраться с ранее выступавшим в UFC бразильцем Луисом Энрике.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко объявил о переносе боя турнира «Битва на Волге 12» в Самаре, где он должен был подраться с ранее выступавшим в UFC бразильцем Луисом Энрике."Мой Друг Виктор, который выступает в дисциплине спортивной айронмен, организовал двух часовую тренировку на велосипедах! Я выдержал нагрузку, но из-за неумения кататься на велике разбился, – написал Емельяненко-младший в социальной сети Instagram. – Бой, который должен проходить в Самаре перенесен".Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 21 Апр 2019 в 9:11 PDTНапомним, бой между Емельяненко и Энрике должен был состояться 10 мая. Энрике в период с 2015 по 2018 год проводил свои бои в UFC, где добился двух побед при четырех поражениях.