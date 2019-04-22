Максим Галкин присоединился к поздравлениям в адрес победившего на выборах в Незалежной Владимира Зеленского. Юморист отметил: наивно полагать, что теперь российские звезды ринутся на гастроли на Украину.

Максим Галкин присоединился к поздравлениям в адреспобедившего на выборах в Незалежной Владимира Зеленского. Юморист отметил:наивно полагать, что теперь российские звезды ринутся на гастроли на Украину.высказался по поводу итогов украинских выборов. По его словам, российские звезды, которые раньше снимались в кино сВладимиром Зеленским, выкладывают в соцсетях совместные фотографии с новымукраинским президентом. Видимо, они наивно полагают, что им теперь разрешатгастрольные туры по соседней стране, предположил юморист в выложенном в Instagram видео.Самого же Владимира Зеленского Максим Галкин поздравляет спобедой. "Я поздравляю Владимира Зеленского с заслуженной победой! Володя,очень рад за тебя, удачи, сил тебе, я не сомневаюсь, что ты достойно ответишьна все вызовы, которые ждут тебя на этом большом новом пути!", – заявил всвоем обращении юморист.подчеркнул: важнее всяких гастролей завершениевойны в Донбассе и мир между странами-соседями. Юморист очень надеется, что привзаимном движении друг к другу двух государств все получится, передает.Комментарий относился к результатам второго тура голосования на выборах президента Украины. Он прошел 21 апреля. В качестве кандидатов выступали действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский набирает более 73% голосов избирателей после обработки 90,25% протоколов.