Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей

Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублейАлександровская городская прокуратурой провела проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.Специалисты ведомства выяснили, что в конце прошлого года в местный Совет народных депутатов поступило обращение мужчины по вопросу внесения изменений в утверждённый генплан муниципального образования. Ответ в адрес заявителя направлен главой Александрова, который является председателем Совета, с нарушением месячного срока, предусмотренного законодательством.Кроме того, в указанный орган поступило обращение женщины по вопросу оказания материальной помощи. Но депутаты вновь нарушили все сроки.В отношении главы города возбуждено дело об административном правонарушении. Ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.