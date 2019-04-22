В матче 24-го тура российской премьер-лиги Спартак на поле Открытие Арены в Москве обыграл красноярский Енисей со счетом 2:0. Капитан красно-белых Денис Глушаков поздравил одноклубников Николая Рассказова и Аяза Гулиева с дебютными голами за столичную команду.

В матче 24-го тура российской премьер-лиги "Спартак" на поле "Открытие Арены" в Москве обыграл красноярский "Енисей" со счетом 2:0. Капитан "красно-белых" Денис Глушаков поздравил одноклубников Николая Рассказова и Аяза Гулиева с дебютными голами за столичную команду."Красно-белые" с победой! Колю и Аяза с дебютными голами за "Спартак", – написал Глушаков в социальной сети Instagram. – Впереди важнейшие матчи, болеем за "Спартак".Помимо этого, Глушаков поздравил с возвращением защитника Андрея Ещенко, который появился на поле после долго перерыва, связанного с травмой колена.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Denis Glushakov (@glushak8) 21 Апр 2019 в 1:06 PDTНапомним, "Спартак" с 39 очками занимает пятое место в турнирной таблице, а "Енисей" расположился на 16-й строчке, имея в активе 13 очков. В следующем туре "красно-белые" 25 апреля на выезде сыграют тульским "Арсеналом", а красноярцы в тот же день примут "Оренбург".