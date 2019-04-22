Матчем в столице Кубани между местным Краснодаром и питерским Зенитом завершилась субботняя программа 24-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Лидер турнира из Санкт-Петербурга добился победу 3:2 и теперь опережает ближайшего конкурента в таблице на 8 очков.

Матчем в столице Кубани между местным "Краснодаром" и питерским "Зенитом" завершилась субботняя программа 24-го тура чемпионата России по футболу в премьер-лиге. Лидер турнира из Санкт-Петербурга добился победу 3:2 и теперь опережает ближайшего конкурента в таблице на 8 очков.Игра получилась очень красивой и захватывающей по сюжету. Первая половина встречи принесла ничью – 1:1. Счет открыл нападающий "Зенита" Дзюба, но Игнатьев сумел отыграть этот гол и перенес решение вопроса о победителе на вторые 45 минут.Следует сказать, что в этом тайме очень здорово выглядели вратари команд-соперниц, которые, несмотря на пропущенные голы, отразили по нескольку очень коварных ударов, сохраняя интригу в матче.Во второй половине встречи "Зенит" снова вышел вперед: гол-красавец со штрафного удался новобранцу питерского клуба Ракицкому. После этого питерцы очень уверенно контролировали ход встречи и, казалось, удержат минимальную победу. Но на 90-й минуте Перейра снова сравнял счет. Но и на этом ничего не закончилось: Дзюба в добавленное время оформил дубль и принес лидеру победу.Напомним, что в другой встрече команд претендующих на медали первенства – московских "Локомотива" и ЦСКА, — зафиксирована ничья (1:1), так "Зенит" сумел увеличить отрыв: у него 51 очко, у "Локо" – 43, у "Краснодара" – 42, у ЦСКА – 41. Шесть заключительных туров помогут решить, кто в этом квартете лишний и не получит медалей и места в Лиге чемпионов...