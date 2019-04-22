Злоумышленник незаконно проник к нему в дом

Злоумышленник незаконно проник к нему в домЖителя Гороховецкого района обвиняют в разбое, совершенном с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В январе этого года мужчина повредил входную дверь и проник в квартиру к пенсионеру. Применив насилие, злоумышленник потребовал передать спиртное и сигареты, после чего убежал. После нападения потерпевший обратился в полицию.Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Материалы уголовного дела переданы в суд. Ему грозит от 7-ми до 12-ти лет тюрьмы.