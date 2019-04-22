Для региона это свое «Куликово поле» - здесь не раз проходили исторические сражения, защитившие территорию от врага

Для региона это свое «Куликово поле» - здесь не раз проходили исторические сражения, защитившие территорию от врагаПодписано постановление Правительства о переименовании озера Некрасовского в Костромской области в озеро Святое. Подпись под документом поставил председатель Правительства России Дмитрий Медведев.В Костроме уже назвали это событие знаковым – для региона это свое «Куликово поле» - здесь не раз проходили исторические сражения, защитившие территорию от врага. Во второй половине XIII и в начале XVII веков в битве у Святого озера, Кострома была спасена от татарских войск. В начале XVII века у озера были разгромлены интервенты и тушинцы, захватившие Ипатьевский монастырь.В советские годы озеро было переименовано в Некрасовское, а одна из часовен, возведенных рядом со Святым озером в честь памятных исторических событий, полностью уничтожена.В 2016 году областным отделением Русского географического общества при поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова проведены предварительные полевые работы, которые подтвердили перспективность детального археологического обследования территории возле озера.По поручению главы региона были подготовлены документы, обосновывающие необходимость возвращения озеру исторического названия. Сегодня стало известно, что постановление Правительства подписано.«Это знаковое событие. Возвращение исконного исторического названия важно и с точки зрения гражданского воспитания, и с точки зрения восприятия непрерывности истории. Когда говорим Святое озеро, ассоциативно вспоминаем конкретное историческое событие, которое здесь произошло. Это – укрепление исторической памяти костромичей», - прокомментировал нашему изданию Председатель регионального отделения Российского исторического общества Николай Рассадин Николай Рассадин.«Для жителей важно было восстановить исконное название озера, отстроить заново разрушенную часовню, облагородить территории вокруг. Этот вопрос на личный контроль взял председатель попечительского совета Костромского отделения Русского географического общества, глава региона Сергей Ситников. Все работы, которые предварили переименование, проводили под его патронажем», - рассказал Председатель регионального отделения Русского географического общества Роман Рябинцев.В планах общества расшить зону археологических исследований, изучить фундамент сохранившейся часовни и найти место расположения разрушенного храма. Знакомство с историей озера Святое войдёт в программу патриотического воспитания молодежи и станет частью региональных туристических маршрутов.