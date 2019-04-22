Попытка гражданина Италии перепрыгнуть на автомобиле мост в
Петербурге – в тот момент, когда его уже разводили – окончилась провалом.
Водитель-иностранец и девушка-пассажирка оказались в больнице.
Попытка гражданина Италии перепрыгнуть на автомобиле мост в
Петербурге – в тот момент, когда его уже разводили – окончилась провалом.
Водитель-иностранец и девушка-пассажирка оказались в больнице.
Камера запечатлела, как машина каршеринга несется к
поднимающейся створке Сампсониевского моста. Прыжок не удался – автомобиль
просто исчезает из поля зрения. Оказалось, что машина чудом не рухнула в воду,
а застряла на мосту, сообщает .
Переправу пришлось заново сводить, горе-трюкачей извлекли из
автомобиля. Как выяснилось, горячий итальянец по имени Лоренцо спасал девушку
от гнева не менее горячего и ревнивого ухажера. Оба были госпитализированы.
После того, как пострадавшим оказали помощь, ими занялась полиция, передает
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