Попытка гражданина Италии перепрыгнуть на автомобиле мост в Петербурге – в тот момент, когда его уже разводили – окончилась провалом. Водитель-иностранец и девушка-пассажирка оказались в больнице.

Попытка гражданина Италии перепрыгнуть на автомобиле мост вПетербурге – в тот момент, когда его уже разводили – окончилась провалом.Водитель-иностранец и девушка-пассажирка оказались в больнице.Камера запечатлела, как машина каршеринга несется кподнимающейся створке Сампсониевского моста. Прыжок не удался – автомобильпросто исчезает из поля зрения. Оказалось, что машина чудом не рухнула в воду,а застряла на мосту, сообщает .Переправу пришлось заново сводить, горе-трюкачей извлекли изавтомобиля. Как выяснилось, горячий итальянец по имени Лоренцо спасал девушкуот гнева не менее горячего и ревнивого ухажера. Оба были госпитализированы.После того, как пострадавшим оказали помощь, ими занялась полиция, передает