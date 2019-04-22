Сегодня, 22 апреля, состоялись прощание и похороны Ирины Цывиной. В последний путь проводить 55-летнюю артистку пришли самые близкие, в том числе и молодой любовник. Не обошлось без нескольких неприятных моментов.

Сегодня, 22 апреля, состоялись прощание и похороны Ирины Цывиной. В последний путь проводить 55-летнюю артистку пришли самые близкие, в том числе и молодой любовник. Не обошлось без нескольких неприятных моментов.Прощание с Ириной Цывиной началось в 11 утра в Доме кино. Ближайшие родственники артистки собрались в конференц-зале: сын Евгений, дочь Зиновия (по другим данным, Зинаида) первыми вошли в помещение, где стоял белоснежный гроб артистки. Оставшиеся за дверями друзья и поклонники вскоре услышали душераздирающий плач наследницы артистки.Затем стали впускать проститься с Ириной Цывиной всех остальных. Сын Евгений пулей вылетел из зала, чтобы освежиться на улице и не показывать журналистам своих чувств. Отметим, что именно он жил с матерью последние месяцы и нашел ее мертвой в квартире.Не остался в стороне и Денис Сердюков, последняя любовь Ирины Цывиной. Молодой мужчина принес своей возлюбленной букет алых роз. Говорят, он еле сдерживал слезы. Однако нахлынувшие чувства не помешали ему вскоре быстро покинуть зал, чтобы дать интервью репортерам. Ошеломленные таким поступком родственники Ирины Цывиной сочли это кощунством, сообщает .Не обошлось и без другого скандального момента. В отличие от недавно прошедшего прощания с певицей Юлией Началовой, в зале была разрешена съемка. Это позволило многим сделать фото, причем и покойной Ирины Цывиной. Как отмечает издание, артистка лежала в гробу в синем наряде, совсем не похожая на себя. Присутствующие были удивлены переменой в облике актрисы, показавшейся им чужой и незнакомой.Проститься с Ириной Цывиной пришли Елена Валюшкина, Сергей Новожилов, Ирина Грибулина, Александр Песков и многие другие. Напомним, актриса скончалась от остановки сердца 18 апреля. Свой последний приют Ирина Цывина обрела на Троекуровском кладбище.