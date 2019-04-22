На женском чемпионате Европы по шахматам, который проходит в Турции, завершился десятый тур соревнований. Россиянка Алина Кашлинская обыграла свою соотечественницу Анастасию Боднарук, набрав 7,5 балла. Перед заключительным туром она занимает второе место.

На женском чемпионате Европы по шахматам, который проходит в Турции, завершился десятый тур соревнований. Россиянка Алина Кашлинская обыграла свою соотечественницу Анастасию Боднарук, набрав 7,5 балла. Перед заключительным туром она занимает второе место.Лидирует же в турнире украинка Инна Гапоненко с 8 очками. Третьей идет француженка Мари Себаг, набравшая столько же баллов, сколько и россиянка, но уступающая ей по дополнительным показателям.Последний тур на чемпионате Европы пройдет 22 апреля. Соперницей Кашлинской станет Пиа Крамлинг из Швеции.