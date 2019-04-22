Лолита Милявская дала откровенное интервью. Эпатажная исполнительница рассказала об отношениях с молодым мужем.

Лолита Милявская дала откровенное интервью. Эпатажная исполнительница рассказала об отношениях с молодым мужем.Дмитрий Иванов поставил условие Лолите Милявской – больше отдыхать, меньше выступать. Артистка не пошла против воли благоверного. "Майские праздники решила отдыхать. Муж меня убьет, если буду работать и в эти дни. Он мне уже действительно поставил ультиматум, чтобы я меньше работала", – рассказала Лолита Милявская.Певица решила сократить количество выступлений хотя бы на лето. "В противном случае это очень отражается на моем здоровье, а оно впоследствии – на семейных отношениях. Кому нужна больная жена? На голову – еще ладно!" – цитирует артистку .Проблемы со здоровьем у проявились в 2018 году. Тогда артистка даже отменила концерт из-за резко подскочившего давления. Бригада медиков спасала певицу прямо в гримерке. После этого инцидента Лолита обратилась к нетрадиционной медицине, например, начала ставить пиявки, однако результат оказался прямо противоположным."Железо упало так, что пришлось делать уколы. Сейчас все показатели в норме, меня ничего не беспокоит. Но зато теперь я каждое утро пью нормальную таблетку от давления, которую мне выписала врач в поликлинике", – рассказала . Она уточнила, что теперь этот препарат ей придется принимать пожизненно.