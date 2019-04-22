Парламентарии и министры страны, территория которой находится в космосе, собрались 10-12 апреля на свой конгресс Вене. Процесс создания государства Асгардия с нуля разворачивается на глазах у мирового сообщества.

Парламентарии и министры страны, территория которой находится в космосе, собрались 10-12 апреля на свой конгресс Вене. Процесс создания государства Асгардия с нуля разворачивается на глазах у мирового сообщества.Рождение новой страны, нового государства – явление крайнередкое на нашей планете, где места, как говорится, уже заняты. Поэтому заформированием Асгардии все наблюдают с интересом.Если вы еще не знаете, что такое Асгардия, расскажемвкратце: в октябре 2016 года российский ученый и визионер Игорь Ашурбейлизаявил на пресс-конференции в Париже, что создает первое в мире космическоегосударство, призванное обеспечить всем равные права на доступ в космическоепространство и пользование космическими ресурсами, защиту Земли от угроз изкосмоса.К слову сказать, территория, которая должна быть у каждойстраны, у Асгардии находится в космосе. Это спутник, запущенный в 2017 году скосмодрома Уоллопс. Со временем, как сообщил на конгрессе в Вене,Асгардия сформирует собственные спутниковые группировки – низкоорбитальную ивысокоорбитальную, необходимые для независимого функционирования цифровогогосударства.Космическое государство намерено заняться делами, которыечеловечество по разным причинам откладывало в долгий ящик. Например, решитьпроблему космического мусора, угрожающего Земле; создать искусственнуюгравитацию и вслед за этим построить на орбите ковчег, где одновременно смогутнаходиться гораздо больше людей, чем сейчас пребывает на МКС; развитькосмические технологии до уровня, необходимого для появления базы на Луне иполетов к дальним планетам Солнечной системы, и так далее.Глобальная цель Асгардии на ближайшие десятилетия – рождениепервого человека в космосе. Пока это звучит фантастично. Но ведь уже сейчаскосмонавты на МКС тестируют медицинские технологии и проводят эксперименты,связанные обеспечением полноценной жизнедеятельности человека в космосе.Асгардия, объединив многих ученых, инвесторов, энтузиастов, вероятно, сможетускорить все эти процессы.Три года назад после парижского заявления Игоря Ашурбейлизападные СМИ сразу оценили новость и сообщили о том, что полку глобальныхкосмических проектов прибыло. Создатель Асгардии не устает повторять, что Асгардия – это не проект и не компания, а именно государство, в котором будет работать множество компаний.подошел к проблемам освоения космоса с тойстороны, с которой еще никто не заходил. Он начал с создания действующейгосударственной системы, целиком направленной на то, чтобы максимальноприблизить время, когда любой человек сможет побывать и даже жить в космическомпространстве.Асгардия уже приняла свой основной закон – Конституцию,выбрала парламент, в который вошли представители разных стран – носители 12основных языков на нашей планете, выбрала главу нации и сформировала 12основных министерств.Космическому государству не надо заботиться об охране своихграниц, о развитии сельского хозяйства и прочих факторах, без которых сложнопредставить себе земные страны. Таким образом, высвобождаются огромные ресурсына осуществление давней мечты человечества.Власти будут заниматься развитием новой страны по 12-тинаправлениям: наука, охрана и безопасность, финансы, производство, образование,ресурсы, торговля, культура, гражданство, иностранные дела, юстиция, информацияи коммуникации.Асгардия также намерена продемонстрировать миру первуюполноценную модель цифровой экономики, проект которой представляли в началегода на международной конференции в Давосе. Согласно этой модели,основная часть госбюджета будет формироваться из гражданских взносов, налогов,пошлин за государственные услуги и транзакции на внутреннем рынке цифровыхтоваров и услуг. Глобальные космические проекты планируется развивать за счетпривлечения инвестиций в многопрофильный холдинг Asgardia AG.Ожидается, что государственный бюджет Асгардии будет сбалансировануже в следующем году. Сейчас в мире проживает более миллиона асгардианцев – людейиз 200 стран планеты.12 апреля в Международный день космонавтики, выступая перед участниками I Конгресса Асгардии в Вене, Игорь Ашурбейли подчеркнул, что космическое государство – это уже не мечта. "Не знаю, что ждет Асгардию дальше, но уже сегодня, самим фактом нахождения здесь всех нас: парламентариев из 42 стран и асгардианцев из 200 стран, мы доказали – Асгардия стала реальностью. Я благодарю всех вас за веру в Асгардию!"