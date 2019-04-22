Парламентарии и министры страны, территория которой находится в космосе, собрались 10-12 апреля на свой конгресс Вене. Процесс создания государства Асгардия с нуля разворачивается на глазах у мирового сообщества.
Парламентарии и министры страны, территория которой находится в космосе, собрались 10-12 апреля на свой конгресс Вене. Процесс создания государства Асгардия с нуля разворачивается на глазах у мирового сообщества.
Рождение новой страны, нового государства – явление крайне
редкое на нашей планете, где места, как говорится, уже заняты. Поэтому за
формированием Асгардии все наблюдают с интересом.
Если вы еще не знаете, что такое Асгардия, расскажем
вкратце: в октябре 2016 года российский ученый и визионер Игорь Ашурбейли
заявил на пресс-конференции в Париже, что создает первое в мире космическое
государство, призванное обеспечить всем равные права на доступ в космическое
пространство и пользование космическими ресурсами, защиту Земли от угроз из
космоса.
К слову сказать, территория, которая должна быть у каждой
страны, у Асгардии находится в космосе. Это спутник, запущенный в 2017 году с
космодрома Уоллопс. Со временем, как сообщил на конгрессе в Вене,
Асгардия сформирует собственные спутниковые группировки – низкоорбитальную и
высокоорбитальную, необходимые для независимого функционирования цифрового
государства.
Космическое государство намерено заняться делами, которые
человечество по разным причинам откладывало в долгий ящик. Например, решить
проблему космического мусора, угрожающего Земле; создать искусственную
гравитацию и вслед за этим построить на орбите ковчег, где одновременно смогут
находиться гораздо больше людей, чем сейчас пребывает на МКС; развить
космические технологии до уровня, необходимого для появления базы на Луне и
полетов к дальним планетам Солнечной системы, и так далее.
Глобальная цель Асгардии на ближайшие десятилетия – рождение
первого человека в космосе. Пока это звучит фантастично. Но ведь уже сейчас
космонавты на МКС тестируют медицинские технологии и проводят эксперименты,
связанные обеспечением полноценной жизнедеятельности человека в космосе.
Асгардия, объединив многих ученых, инвесторов, энтузиастов, вероятно, сможет
ускорить все эти процессы.
Три года назад после парижского заявления Игоря Ашурбейли
западные СМИ сразу оценили новость и сообщили о том, что полку глобальных
космических проектов прибыло. Создатель Асгардии не устает повторять, что Асгардия – это не проект и не компания, а именно государство, в котором будет работать множество компаний.
подошел к проблемам освоения космоса с той
стороны, с которой еще никто не заходил. Он начал с создания действующей
государственной системы, целиком направленной на то, чтобы максимально
приблизить время, когда любой человек сможет побывать и даже жить в космическом
пространстве.
Асгардия уже приняла свой основной закон – Конституцию,
выбрала парламент, в который вошли представители разных стран – носители 12
основных языков на нашей планете, выбрала главу нации и сформировала 12
основных министерств.
Космическому государству не надо заботиться об охране своих
границ, о развитии сельского хозяйства и прочих факторах, без которых сложно
представить себе земные страны. Таким образом, высвобождаются огромные ресурсы
на осуществление давней мечты человечества.
Власти будут заниматься развитием новой страны по 12-ти
направлениям: наука, охрана и безопасность, финансы, производство, образование,
ресурсы, торговля, культура, гражданство, иностранные дела, юстиция, информация
и коммуникации.
Асгардия также намерена продемонстрировать миру первую
полноценную модель цифровой экономики, проект которой представляли в начале
года на международной конференции в Давосе. Согласно этой модели,
основная часть госбюджета будет формироваться из гражданских взносов, налогов,
пошлин за государственные услуги и транзакции на внутреннем рынке цифровых
товаров и услуг. Глобальные космические проекты планируется развивать за счет
привлечения инвестиций в многопрофильный холдинг Asgardia AG.
Ожидается, что государственный бюджет Асгардии будет сбалансирован
уже в следующем году. Сейчас в мире проживает более миллиона асгардианцев – людей
из 200 стран планеты.
12 апреля в Международный день космонавтики, выступая перед участниками I Конгресса Асгардии в Вене, Игорь Ашурбейли подчеркнул, что космическое государство – это уже не мечта. "Не знаю, что ждет Асгардию дальше, но уже сегодня, самим фактом нахождения здесь всех нас: парламентариев из 42 стран и асгардианцев из 200 стран, мы доказали – Асгардия стала реальностью. Я благодарю всех вас за веру в Асгардию!"