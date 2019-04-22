Наташа Королева рада победе Владимира Зеленского на президентских выборах в Незалежной. Певица в хороших отношениях с новым украинским лидером.

Наташа Королева рада победе Владимира Зеленского напрезидентских выборах в Незалежной. Певица в хороших отношениях с новымукраинским лидером.Российская певица довольна результатамипрезидентских выборов на Украине. Победа Владимира Зеленского артисткупорадовала. Она лично знакома с новым лидером Незалежной и знает его, какхорошего человека."Знаю его как порядочного, хорошего человека. Мне быхотелось верить в то, что пост людей не меняет", – приводит слова со ссылкой на "МК".Напомним, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах. По даннымпосле обработки 85,78% протоколов, шоумен набрал 73,2% голосов. А действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей.Как отмечают эксперты, результат Зеленского можно назвать прецедентом в истории Украины. Еще ни один президент не получал такой кредит доверия украинских граждан.и после первого тура президентских выборов на Украине радовалась лидерству шоумена. Тогда исполнительница заявила, что "все Вовы талантливые". При этом известно, что певице запрещен въезд в Незалежную из-за песни "Маленькая страна". Украинские власти считают, что композиция призывает к экстремистской деятельности.