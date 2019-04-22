На президентских выборах актер Владимир Зеленский получил рекордную поддержку избирателей – за юмориста проголосовало более 73% избирателей. Сразу после победы в штабе шоумена заявили, что он собирается налаживать контакты с Россией? Чего Москве ждать от президента Зеленского, которого уже успели окрестить котом в мешке?

На президентских выборах актер Владимир Зеленский получил рекордную поддержку избирателей – за юмориста проголосовало более 73% избирателей. Сразу после победы в штабе шоумена заявили, что он собирается налаживать контакты с Россией? Чего Москве ждать от президента Зеленского, которого уже успели окрестить "котом в мешке"?Во многом избирательная кампания юмориста строилась на популизме. Актер, ранее никогда не занимавшийся политикой, пообещал сломать старую систему и привести во власть новых людей, с которыми он и будет строить "прекрасную Украину будущего".В реальности несистемность Зеленского – не более чем удачный политтехнологический прием, призванный создать популярному актеру образ истинно народного кандидата. За будущим президентом стоят вполне системные силы. Прежде всего олигарх Игорь Коломойский, который, пожалуй, как никто другой разбирается в хитросплетениях запутанной украинской политики.Кадры для своей администрации Зеленский будет подбирать из уже имеющих опыт политиков, успевших поработать на более-менее значимых должностях. Так, один из видных членов команды Зеленского – бывший министр финансов Украины Александр Данилюк. Журналисты прочили ему пост главы МИДа, но этой должности он открестился, заявив, что предпочитает внутреннюю политику. Очевидно, что без теплого места в будущей конфигурации власти Данилюк не останется.Перед современной украинской политической элиты и венчающей его местной "семибанкирщины" вопроса Запад или Восток не стоит. По этой теме в верхах царит редкое единогласие, выразителем которого последние пять лет был Петр Порошенко: вступление в Евросоюз и НАТО. Речь лишь о сроках. Кто-то предлагает форсировать событие, другие уверены, что лучше не спешить.Зеленский, даже если предположить, что в его намерениях развернуть геополитический вектор страны на Восток, будет вынужден учитывать настроения устремленной на Запад элиты. В лучшем случае – градус накала в отношениях с Россией по принципиальным вопросам вроде войны в Донбассе и санкций несколько снизится, а темпы украинизации несколько замедлятся, чтобы лишний раз не злить восточного соседа.К тому же необходимо учитывать, что внешнюю политику Украину определяют все же не в Киеве, а в Вашингтоне. Если США допустили избрание Зеленского, то только после того, как удостоверились, что американским интересам он не угрожает и как минимум сохранит внешнеполитическую преемственность от прошлого президента.Примечательны слова спецпредставителя Соединенных Штатов по Украине Курта Волкера, сказанные им за день до выборов. "В преддверии воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину", – написал высокопоставленный чиновник в своем Twitter.Для реального преодоления кризиса в отношениях России и Украины Москва должна общаться не с Киевом, а с Вашингтоном. Современная Украина не является самостоятельным субъектом на мировой геополитической арене. Приход Зеленского в президентское кресло – это, условно говоря, смена главы оккупационной администрации, чем функционал изначально ограничен внешним покровителем.Надежды на улучшение отношений России и Украины по-прежнему связаны с конструктивным диалогом между Москвой и Вашингтоном. Все точки над i должна расставить "Большая сделка" – комплекс геополитических договоренностей России и США, о котором аналитики двух стран говорят с конца 2016 года.Любопытно, что смена власти на Украине практически совпала с окончанием внутриамериканского расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о связях Трампа с Россией. Неудача оппонентов развязывает руки лидеру Белого дома и дает ему больше свободы во внешней политике.Другое важное событие – визит в Россию лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Казалось бы, никакого отношения к Украине это не имеет. Эксперты между тем не исключают, что "Большая сделка" на украинском направлении будет тесно связана с северокорейской проблематикой.Как стало известно газете "Известия", Ким прибывает на переговоры с Владимиром Путиным во Владивосток 25 апреля. Обсуждаться будет в том числе ядерное разоружение КНДР. По мнению экспертов, Вашингтон может пойти на компромисс с Россией на Украине в обмен на то, что Москва будет гарантом сделки США с Северной Кореей. В интересах американцев – уничтожение северокорейского ядерного арсенала, в интересах корейцев – вывод американских войск из Южной Кореи.Если в Вашингтоне и Москве действительно вынашивают такие намерения, то "Большая сделка" состоится вне зависимости от того, какой президент будет в Киеве. При этом изначально более мягкая позиция Зеленского в отношении России может позволить двум странам быстрее восстановить экономические и политические отношения в случае общего потепления между Москвой и Вашингтоном.