Ее приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Ее приговорили к 5,5 годам тюрьмыКовровский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она расправилась над сожителем, который требовал денег на выпивку.В середине октября прошлого года женщина и ее возлюбленный вместе распивали крепкие напитки, а потом между ними возник конфликт. Она не выделила мужчине средств на приобретение спиртного, из-за чего он удерживал ее и причинил физическую боль. Она вырвалась, схватила кухонный нож и ударила собутыльника в область груди. Он скончался от полученных травм.На суде женщина признала свою вину. Ее приговорили к 5,5 годам тюрьмы.